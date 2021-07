Ex-secretário diz que denúncias sobre medicamentos têm motivação política Edmilson Albuquerque acusa atual gestão de querer “encobrir a falta de trabalho” com a distorção das informações sobre insumos.

O ex-secretário municipal de Saúde Edmilson Albuquerque acusa a atual administração da prefeita Micarla de Sousa de distorcer informações com o interesse de prejudicar a imagem do ex-prefeito Carlos Eduardo e encobrir uma suposta inoperância no serviço público de Saúde.



Questionando acusações como a suposta incineração de medicamentos em 2008, bem como as quantidades de remédios vencidos no galpão da Prefeitura, Edmilson Albuquerque não hesita em dizer que falta trabalho para os atuais gestores.



“Para se encobrir a falta de trabalho, já que mesmo com a decretação de estado de calamidade não são tomadas as providências gerais, eles fazem denúncias distorcidas, com o claro objetivo de desviar a atenção e prejudicar o ex-prefeito (Carlos Eduardo”, acusou Edmilson Albuquerque.



O ex-gestor garante que há condições para que o problema do galpão seja solucionado rapidamente, inclusive a operacionalidade da distribuição e utilização dos medicamentos. “Existe um software para o controle do estoque de medicamentos, mas não sei se está sendo utilizado”, disse.



A ex-secretária Aparecida França, por sua vez, afirmou que não vê “má fé” nas acusações dos atuais gestores. “Quero acreditar que isso é mais por desinformação do que por alguma outra motivação”, declarou.