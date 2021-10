Centenas de pessoas participam de sepultamento de Maria Luíza

Fotos: Fred Carvalho Familiares, amigos, colegas de escola e populares pediram por justiça durante o enterro.

Familiares, amigos, colegas de escola e populares pediram por justiça durante o enterro. “A dor é grande, mas a vida tem que continuar. Vamos fazer de tudo para que casos como esse não se repitam mais. Vamos cobrar que os responsáveis por essa barbaridade pague pelo crime que cometeu”, falou um integrante da igreja evangélica que Maria Luíza freqüentava.Os pais da estudante, bastante emocionados, não tiveram condições de acompanhar o momento em que o corpo dela foi sepultado.Maria Luíza tinha 15 anos, cursava o 2º ano do ensino médio no colégio Atheneu Norteriograndense e estava sumida desde o dia 21 passado. Familiares e amigos fizeram questão de ressaltar que ela não tinha envolvimento com drogas, com torcidas organizadas e que não tinha rivais.“Ela sempre foi uma filha exemplar. Vivia apenas para estudar e ir à igreja”, falou o pai de Maria Luíza, Humbelino Costa.Ele disse que a filha sumiu na tarde do dia 21 depois de sair de casa para se encontrar com o namorado em uma lan house. “Ela me pediu dinheiro e saiu de casa. Mas nem chegou à lan house porque foi pega pelo criminoso que a matou”, lembrou.O corpo foi encontrado por crianças que jogavam bola em um terreno baldio na tarde desta segunda-feira. Na manhã desta terça os familiares reconheceram o cadáver que, devido ao avançado estado de putrefação, teve de ser sepultado logo.