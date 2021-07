Wilma de Faria recorrerá ao STF sobre propaganda irregular de 2006

Vlademir Alexandre Wilma de Faria: se decisão final não sair em um ano, o caso ficará prescrito.

O juiz eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) já haviam julgado o caso em favor de Wilma de Faria.Eles entenderam que a propaganda do governo estadual veiculada pela revista Viagem, datada de 03 de julho, mas que circulou a partir de 04 de julho, não é da competência da Justiça Eleitoral. A propaganda institucional é proibida nos três meses que antecedem as eleições, ou seja, entre 04 de julho e 05 de outubro.Com a decisão em recorrer ao Supremo, o advogado ganha mais tempo na condução do caso. Se o STF concordar com o TSE, o processo voltará para o Tribunal Regional e será julgado novamente.O problema é que se isso não ocorrer até abril do próximo ano, quando Wilma de Faria se desliga do governo para concorrer ao Senado, o suposto crime eleitoral ficará prescrito. A pena mais comum para o caso é o pagamento de multa.