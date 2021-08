Torona sai e é o 21º jogador a deixar o América na temporada Atacante disputou apenas dois jogos pelo clube e não faz mais parte do planejamento para a série B.

O atacante Torona, que apenas participou de duas partidas no campeonato estadual, rescindiu o seu contrato e não faz mais parte do elenco do América para o restante da temporada.



Com a saída do atacante Torona, o América já rescindiu na temporada de 2009 o contrato de vinte e um jogadores. Esse número ainda pode crescer nos próximos dias com as saídas de Alisson, Diego e Marcelinho.



Confira os nomes:

Laterais: Rodrigo Ninja, Carlos Alberto, Thiago Gasparino, Carlinhos Paulista e Teles;

Zagueiros: Daniel Mello, Marcão e Frede;

Volantes: Tiaguinho e Dude;

Meias: Marcinho, Cleisson, Rosembrick e Kaká;

Atacantes: Ronaldo, Leandro, Reginaldo, Wendes, Ciel, Rinaldo e Torona;