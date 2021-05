Vereadores entram em acordo e reforma tramitará normalmente

Fotos: Luana Ferreira

Como já ocorreu com 18 matérias enviadas pelo Executivo neste ano, a reforma administrativa também seria apreciada em regime de urgência. A intenção inicial da bancada de situação era de ler a matéria nesta quinta-feira, e o projeto fosse votado em primeira discussão na segunda-feira (6) – em sessão extraordinária – e votado definitivamente na quarta-feira (8). A proposta foi prontamente criticada pela oposição.Os vereadores George Câmara (PCdoB) e Raniere Barbosa (PRB) e a vereadora Sargento Regina (PDT) cobraram que houvesse uma discussão mais ampla, mantendo uma audiência pública agendada para a segunda-feira entre o secretário Roberto Lima e sindicalistas interessados no projeto e que o projeto fosse apreciado normalmente.“Não é assim. O projeto que iremos votar não é qualquer um. Essa matéria precisa ser discutida com calma. Esperamos quase dois meses pelo projeto, agora a prefeita quer que votemos em caráter de emergência? Sem uma discussão prévia?” questionou Sargento Regina.Atendendo aos apelos dos membros da oposição, os vereadores Enildo Alves (PSB) e Dickson Nasser (PSB), líder da prefeita e presidente da Câmara, respectivamente, informaram que a matéria não havia chegado à Casa e só seria lida na terça-feira (7). Dessa forma, a primeira votação ocorre no dia seguinte e a segunda votação, respeitando o interstício, só será realizada na terça-feira (14), após a Semana Santa.Membros de oposição elogiaram a postura dos líderes da prefeita e terão a oportunidade de discutir a matéria em audiência pública na próxima segunda-feira, na Câmara, e com o secretário Roberto Lima, que terá encontro com os parlamentares já na sexta-feira (3).