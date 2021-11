Competidores voltam a acelerar forte no terceiro dia do RN 1500

Fotos: Donizetti Castilho

Ainda na primeira delas, o carro da dupla Jean Azevedo e Youssef Haddad ficou preso e acabou impedindo a passagem dos demais veículos. Com isso, a segunda parte teve que ser cancelada pela organização. Apesar do imprevisto, os competidores aprovaram a terceira e penúltima etapa de 2009. Neste domingo (3), o rally chega ao fim em Natal.O dia começou com sol, o que animou os competidores. Mas a tregua da chuva durou pouco. Antes do fim da primeira volta do dia, o sol deu lugar a nuvens pesadas na região, bastante alagada. Quem mais sofreram foram os pilotos de quadriciclos, que tiveram dificuldades com o nível da água em alguns pontos. Para as motos, muita emoção."O dia foi muito prazeroso e divertido e amanhã espero ter um desempenho melhor e completar a prova, que é o meu objetivo agora, nem penso mais em colocação. Hoje minha moto afundou e perdi muito tempo até poder voltar, mas acho que deu para testar legal os equipamentos para o Rally dos Sertões. ", disse o piloto José Hélio. Outro que gostou da especial foi Juca Bala: "O roteiro estava muito bacana, mas com muita água. Estou machucado e por isso tive cuidado redobrado, mas estava bem sinalizado".Entre os carros, a dupla Roberto Reijers e Rogério Almeida lamentou o cancelamento da segunda parte da prova: "É uma pena em se tratando de um rally tão importante quanto o RN 1500. Mas foi uma situação atípica e faz parte do esporte off-road. Conseguimos completar a especial e ainda temos boas expectativas para este domingo, o dia mais esperado por causa das dunas. Acredito que será tranqüila, desafiadora e sempre uma surpresa", disse Rogério Almeida.Neste domingo, último dia do RN 1500 2009, serão 72 quilômetros de dunas, com duas voltas."Eu aguardo uma especial bastante competitiva. O parque fechado será no Centro de Convenções de Natal e a premiação no Natal Shopping. Os horários previstos ainda serão confirmados", disse Kleber Tinoco, organizador e idealizador do RN 1500.No final do dia, o melhor resultado entre as motos, no geral, ficou com o piloto de Santa Catarina Aristides Mafra, seguido por Joaquim Gouveia (SP) e o também catarinense Denísio do Nascimento. Nos quadriciclos, mais um catarinese com os melhores temos: Marciel Ivan, inscrito na Quadri Extreme.O mineiro Munir Khalil ficou com a segunda posição, seguido por Rodolfo Pereira, da Paraína. Os resultados completos da prova, inclusive por categoria, podem ser encontrados no blog do RN 1500 (www.rn1500.com.br).Ao todo, foram duas baixas no Rally RN 1500 neste sábado, causadas por acidentes. Primeiro, o piloto de moto Marcondes Daniel, de Natal, se acidentou e foi resgatado de helicóptero, e passa bem. Tiago Fantozzi, um dos favoritos na categoria motos, também se acidentou e machucou a perna. Ele foi atendido por uma das quatro unidades de atendimento 4x4 e passa bem, mas também está fora da competição.O Rally RN 1500 2008 conta com a organização da KTC Competições e Eventos, com a supervisão da Federação de Motociclismo do RN - FEMORN e CBM; da Federação Potiguar de Automobilismo - FPA e CBA. O Patrocínio é da Emprotur, Governo do Estado do RN, Sebrae/Roteiro Seridó, Petrobras, Natal Shopping, Prefeitura de Assu e Prefeitura de Currais Novos; apoio da KTM MANIA, Car Club, Pirelli, Rally SP, CHB, Escola & Escritório.09h30 - Largada10h30 - Largada da especial13h00 - Chegada em Natal (Centro de Convenções)17h30 - Divulgação dos resultados (Centro de Convenções)18h00 - Inicio da premiação (Natal Shopping)*Com informações da Usina Comunicação.