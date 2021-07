Micarla preferiu cautela diante do crime no estoque de medicamentos

“Nós estávamos lidando com um processo muito sério, eu diria criminal, porque não há só má gestão, mas desvio de recursos públicos. Então identificamos isso e começamos internamente um trabalho”, disse, durante entrevista coletiva em que apresentou os primeiros 100 dias de governo.A prefeitura só divulgou o que estava acontecendo no galpão onde são armazenados os medicamentos e abriu uma sindicância depois de uma denúncia feita pelo, em 1º de abril.A enorme quantidade de remédios estragados ou fora do prazo de validade – muitos deles comprados pela metade do preço pela proximidade do vencimento – ganhou repercussão nacional.Amanhã, um plano de gestão de medicamentos será anunciado por Micarla de Sousa. Até o momento, os medicamentos do município têm controle manual e são estocados em um galpão com altas umidade e temperatura.Quando perguntada, durante a coletiva, sobre uma possível aproximação política com a governadora Wilma de Faria (PSB) para as eleições de 2010, Micarla disse: "O futuro a Deus pertence".A afirmação, que agora abre a possibilidade para uma futura aliança, era impensável há alguns meses, quando a então candidata a prefeita e a governadora subiram em palanques opostos nas eleições municipais.Wilma de Faria apoiou a candidatura de Fátima Bezerra (PT) e trabalhou para a repetir, em solo potuguar, a aliança do Governo Lula, enquanto Micarla de Sousa teve como alicerce o apoio do DEM, principal opositor do Governo.Depois que a pevista assumiu a prefeitura, as duas já realizaram várias parcerias administrativas e parecem caminhar para um mesmo caminho político no futuro próximo.