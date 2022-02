Fluminense, com gol-relâmpago, vence o São Paulo O gol único da partida foi de Maurício, aos 2 minutos do primeiro tempo; depois disso, apesar do jogio franco, o placar se manteve imutável.

O domingo, decididamente, não foi dos times paulistas. O São Paulo foi ao Maracanã e perdeu para o anfitrião Fluminense na primeira rodada da Série A do Brasileiro - 1 a zero, gol de Maurício.



Os são-paulinos já tinham uma ideia - visível nas últimas entrevistas do técnico Muricy Ramalho - de que a estreia não seria fácil. Mas não estava nos planos de ninguém um gol nos instantes iniciais: exatamente aos 2 minutos de partida, Maurício completou cobrança de lateral para o Flu pelo lado direito com um chute muito forte - a bola pegou efeito, bateu no travessão e entrou no ângulo do gol de Bosco, sem defesa adequada - 1 a zero para o Fluminense.



O visitante paulista tratou de não se abater, e partiu para o ataque. O Flu não deixou por menos, e "foi p'ra cima". reuskatdo: jogo corrido, com as equipes se aletrnando na busca por mais gols. Bosco, em pelo menos duas ocasiões, fez dua sgrandes defesas; e Dagoberto deu trabalho para os zagueiros cariocas. O Flu não fez por menos: no finzinho do primeiro tempo, Thiago Neves cobrou falta, Maicon desviou de cabeça - seria o segudno gol do tricolor caroca, mas segundo o árbitro o atleta estava adiantado, e assim o gol foi anulado e marcadoimpedimento. Detaa forma, o placar não saiu do 1 a zero.



No segundo tempo, o São Paulo "apertou" o Flu, com lançamentos na área - afinal, a zaga do tricolor carioca obteve êxito em bloquear a comunicação "por terra" entre o meio-campo e o ataque paulista. Muricy Ramalho promvoeu algumas mudanças, mas o placar permaneceu imutável. E ficou nisso mesmo, 1 a zero.



O Fluminense, do técnico Carlos Alberto Parreira, venceu com Fernando Henrique, Mariano, Edcarlos, Luiz Alberto, João Paulo; Wellington Monteiro, Maurício (Fabinho), Marquinho, Thiago Neves (Tartá); Maicon (Everton Santos) e Fred. Por sua vez, o São Paulo atuou com Bosco, Arouca, Renato Silva, Miranda, Junior César; Richarlyson (Wagner Diniz), Hernanes, Jorge Wagner, Hugo (Borges); Dagoberto (Wellington) e Washington.