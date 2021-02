Seis ex-prefeitos são condenados pelo Tribunal de Contas do Estado Gestores foram multados e condenados a devolver aos cofres públicos recursos utilizados e não comprovados nas contas administrativas.

O Tribunal de Contas do Estado condenou nesta quarta-feira (25) os ex-prefeitos de Senador Eloy de Souza, Antônio Martins, Encanto, Pilões, Monte das Gameleiras, Almino Afonso e Doutor Severiano. Os gestores terão que devolver aos cofres públicos despesas não comprovadas nas prestações de contas administrativas.



O ex-prefeito de Senador Eloy de Souza, Adilson de Oliveira Pereira, foi condenado a restituir aos cofres públicos R$ 465.615,04 referente às despesas do 2° e 3° bimestre de 2003. O ex-gestor também foi condenado na prestação de contas do terceiro bimestre de 2001, quando ficou determinada a devolução ao erário do valor de R$ 46.319,54 por não prestar contas dos recursos gastos.



Ainda na responsabilidade do conselheiro Valério Mesquita, a Primeira Câmara de Contas desaprovou a prestação de contas do ex-prefeito de Antônio Martins, José Júlio Fernandes Neto, determinando a devolução ao erário de R$ 23.699,37 referentes a despesas não comprovadas. Fernandes Neto também foi multado em 10% sobre o valor do débito e terá as contas encaminhadas ao Ministério Público Estadual para apuração dos fatos.



O TCE também aprovou o voto do relator Valério Mesquita que condenou o ex-prefeito de Encanto, Gonçalo Chaves Leite Neto, a ressarcir R$ 10.800,00 ao Fundo Constitucional de Apoio à Educação (FUNDEF) referente a despesas com curso de capacitação dos professores que não tiveram comprovação correspondente. O ex-gestor também foi multado em R$ 1.300,00.



Na mesma sessão, o ex-presidente da Câmara Municipal de Maxaranguape, José Gilberto de Oliveira, foi condenado a devolver ao erário R$ 12.000,00, equivalentes a despesas não comprovadas. Além de ser multado em 25% sobre o total do débito, José Gilberto deverá responder por improbidade administrativa junto ao Ministério Público Estadual. O processo teve como relator o conselheiro Valério Mesquita.



A omissão na prestação de contas também levou a Primeira Câmara do TCE a condenar o ex-prefeito de Monte das Gameleiras, Kerginaldo Rodrigues Pinheiro que deverá ressarcir ao erário R$ 141.036,71. O mesmo voto determina ainda a aplicação de multa ao ex-prefeito em R$ 300,00 a ser recolhida, com recursos próprios, aos cofres estaduais.



Por motivo semelhante, também foi condenado a devolver recursos ao erário, o ex-prefeito de Almino Afonso, Bernardo César Carlos Belarmino de Amorim, no valor de R$ 39.950,00 por realização de despesas sem comprovação. O ex-gestor pagará multa de R$ 200,00 por não atendimento à diligência solicitada pelo TCE.



O plenário da Primeira Câmara votou as contas do ex-prefeito de Doutor Severiano, Francisco Lopes da Silva e determinou a devolução aos cofres públicos de R$ 28.367,00, gastos e não comprovados. O conselheiro Alcimar Torquato de Almeida foi o relator dos processos.