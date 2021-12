Iberê já pensa na assistência às famílias após enchentes

Vlademir Alexandre Iberê está otimista após visita de ministro da Integração Nacional.

Acompanhado do ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, Iberê Ferreira esteve no sobrevoo sobre as áreas alagadas no Oeste potiguar. Após o encontro com o ministro, o vice-governador acredita que o Governo Federal pôde ter uma exata noção dos problemas no Rio Grande do Norte.“A visita do ministro Geddel foi muito importante porque ele pôde conferir de perto a situação das enchentes no Rio Grande do Norte. O governo tem feito um esforço enorme para atender às vítimas das enchentes. Com a chegada dos recursos anunciados pelo ministro Geddel, poderemos intensificar esse trabalho”, disse Iberê.Apesar de garantir que o Governo do Estado tem se empenhado nas ações imediatas para amenizar os problemas da população do Vale do Açu, Apodi e Mossoró, Iberê Ferreira atenta para a necessidade de que o trabalho seja continuado quando as águas baixarem. O objetivo do vice-governador é contribuir para que prejuízos ainda maiores sejam evitados.“O governo tem trabalhado bastante no auxílio emergencial, mas também temos que pensar no dia após as enchentes. Temos que unir os esforços para evitar as perdas econômicas e garantir os empregos”, disse Iberê.