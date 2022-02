Coronel Ricardo é o novo comandante da CEAF-RN

Vlademir Alexandre O coronel Ricardo Albuquerque aceitou tocar o "barco" da arbitragem

O coronel da Polícia Militar Luiz Albuquerque Costa, formado árbitro pela própria FNF, assume com muita tranquilidade o cargo, e com chances de continuar o bom trabalho que vinha sendo feito pelo antecessor.O coronel Ricardo, sempre ligado ao futebol, praticamente presente em todos os jogos no estádio, seja trabalhando ou como desportista, foi o que se pode dizer de “uma carta na manga” do presidente José Vanildo da Silva.“Um grupo queria José Nilman, que teria a simpatia do Sindicato, outro grupo torcia pela indicação de Charles, aliás, dois excelentes nomes, mas para evitar e acabar com essa guerrinha de bastidores que poderia pôr a perder um grande trabalho, optei pelo coronel Ricardo”, declarou o presidente.José Vanildo falou ainda que ficou muito feliz em ter merecido a confiança do coronel, que aceitou seu convite. “Acho que o futebol ganha muito com esse nome no comando da arbitragem. Ele é um homem de conduta irretocável, um desportista e, além de tudo, formado árbitro, quer dizer, estamos copiando modelos que vêm dando certo no Brasil”, encerrou Vanildo.Coronel Ricardo será o novo presidente da CEAF/RNO Coronel da Policia Militar do Rio Grande do Norte Ricardo Luiz Albuquerque Costa será o novo presidente da CEAF/RN.Ele aceitou o convite feito pelo presidente José Vanildo neste final de semana. No final desta tarde, o presidente da FNF estará se reunindo com o novo responsável pela CEAF para tratar de assuntos referentes a posse do Coronel.Diplomado árbitro pela FNF, Cel. Ricardo concedeu entrevista a FNF e fala de seus planos a frente da Comissão.- Recebi com muito orgulho essa lembrança do presidente José Vanildo. Trabalhamos juntos algum tempo quando ele era secretário de transporte e eu era da CPRE – Comando de Policiamento Rodoviário estadual.-Trabalharemos dentro do diálogo e dentro da legislação que prevê a comissão de arbitragem. Iremos fazer cumprir, sempre conversando, na publicação, obedecendo ao Estatuto do Torcedor no que diz respeito a transparência e a publicidade.- Nós não vimos nada que desabonasse a arbitragem do Rio Grande do Norte. Nenhuma reclamação. Vamos dar apoio e tentaremos fazer com que o árbitro se orgulhe de pertencer ao quadro.- Sempre aquilo que é bem feito, tudo aquilo que é bom, é bem vindo. Se for preciso copiar o que é bem feito, não vejo problema algum.- Com relação às punições, estaremos sempre cobrando aos árbitros. Fazendo com que, dependendo dos erros, essas punições possam acontecer. Vamos ouvir os clubes com referência a arbitragem. Faremos uma espécie de ouvidoria que deverá ser solicitada por escrito informando as irregularidades que serão apuradas juntamente com a comissão.Procuraremos tirar proveito dessas indiferenças trabalhando em prol da arbitragem norteriograndense. Pediremos sugestões a todos que deverão dizer onde acham que está errado. Em todo canto temos oposição. Esperamos que seja uma oposição sadia. Ninguém aqui vai perseguir árbitros. Tentaremos deixar a classe dos árbitros mais forte possível.Eu estou vindo pronto para ajudar ao esporte norteriograndense, principalmente no que se refere à arbitragem. Pretendemos fazer cursos de arbitragens para reciclagem do quadro, palestras, um curso para que possamos ampliar o quadro de arbitragem. Pediremos ajuda aos árbitros e comandaremos de mãos dadas.