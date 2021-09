Passagens dos deputados: Rogério diz que prática vem de décadas

Vlademir Alexandre Rogério Marinho: "Concordo com a revisão"

"A utilização atualmente é permitida e esta é uma prática de décadas. Concordo com a revisão e espero que o Congresso delibere brevemente a respeito deste assunto e, a exemplo dos demais, torne absolutamente transparente a utilização de bilhetes aéreos com critérios e objetividade, a exemplo do que já fez com a verba indenizatória", disse o deputado através de nota.O presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB/SP), informou no fim da manhã desta quarta-feira (22) que a Casa vai tornar de uso exclusivo dos deputados a cota parlamentar de passagens áereas, além de extinguir as sobras de créditos nessas cotas e limitar o uso para viagens nacionais.O pedido do deputado Rogério Marinho com relação à transparência também deverá ser atendido, já que o presidente da Câmara também pretende obrigatória a divulgação na Internet da prestação de contas de todos os auxílios pagos aos deputados.