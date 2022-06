Ponte é surpreendida e perde para o Ipatinga por 2 a 1 O jogo marcou a estreia de Fabiano Gadelha diante da torcida pontepretana, que atuou durante toda a segunda etapa.

A Ponte Preta foi surpreendida na tarde deste sábado pelo Ipatinga e acabou sendo derrotada pelo placar de 2 a 1. O gol alvinegro foi marcado pelo meia-atacante Rogerinho no segundo tempo.



O jogo marcou a estreia de Fabiano Gadelha diante da torcida pontepretana, que atuou durante toda a segunda etapa.



Agora o time alvinegro passa a pensar no seu próximo compromisso no Brasileiro da Série B.



O elenco terá uma semana inteira de treinos para, na sexta-feira que vem (29), encarar o Atlético Goianiense. A partida está marcada para as 21 horas.





O jogo



Durante todo o primeiro tempo a Ponte dominou o jogo e atuava no campo de ataque. Logo nos primeiros minutos, Danilo Neco entrou driblando dentro da área, passou por dois e chutou.



Aos 14, novamente o atacante da Macaca fez boa jogada. Danilo Neco trabalhou a bola pela direita e cruzou. Tinga recebeu dentro da área e finalizou, mas houve o desvio.



No primeiro lance de perigo do Ipatinga, o time visitante surpreendeu ao abrir o placar aos 18 minutos. Márcio Diogo recebeu boa bola, passou pelo marcador e bateu cruzado.



Mesmo após o gol, a Ponte Preta continuou pressionando. Já o time mineiro utilizava as faltas para segurar as jogadas de ataques da Macaca. A



os 22 minutos, Danilo Neco cobrou uma falta com estilo e Márcio Mexerica quase fez para a Macaca de cabeça. No lance seguinte, foi o zagueiro Gum que tentou marcar também de cabeça.



Na volta para o segundo tempo o técnico Marco Aurélio optou por duas alterações de uma só vez. O treinador retirou o atacante Márcio Mexerica para a estreia de Fabiano Gadelha. O outro atleta que entrou foi o lateral Dedê no lugar de Guilherme.



Logo aos dois minutos, Dedê teve boa chance para fazer o gol. O lateral recebeu pela direita e chutou de primeira. A bola passou por cima do travessão com muito perigo.



Mas da mesma forma que ocorreu no primeiro tempo, o Ipatinga surpreendeu e em seu primeiro lance na etapa e marcou o segundo gol, novamente em jogada de Márcio Diego.



Só que dessa vez a resposta da Ponte veio no minuto seguinte. Após pressão alvinegra, a bola sobrou com Rogerinho que, dentro da área, chutou com muita força para estufar a rede do gol.



O técnico Marco Aurélio fez aos 18 minutos a sua última alteração: retirou Marrom para a entrada de Diego Sales. A Ponte pressionava, mas pecava nas finalizações e errava passes no meio de campo.



A Macaca lutava com todas as forças nos minutos finais para empatar. Aos 36, Diego Sales tabelou com Danilo Neco pela esquerda. Quando o atacante alvinegro recebeu de volta, chutou, mas houve o desvio da zaga adversária.



Já quase no final, Gum pegou uma sobra de escanteio e chutou com muita força. A bola passou por cima do travessão.



PONTE PRETA 1 x 2 IPATINGA



Ponte Preta

Aranha; Marrom (Diego Sales), Gum, Jean e Guilherme (Dedê); Deda, William, Tinga e Rogerinho; Danilo Neco e Márcio Mexerica (Fabiano Gadelha)

Técnico: Marco Aurélio



Ipatinga

Marcelo Cruz; Cláudio, Alessandro Lopes, Léo Oliveira e Júlio César (Alex Silva); Lucas, Max Carrasco, Leandro Brasília (Márcio Santos) e Márcio Diogo; Amílton (Evandro) e Marcelo Ramos

Técnico: Marcelo Oliveira



Data: 23/05/2009 (sábado)

Local: estádio Moisés Lucarelli, em Campinas

Árbitro: Willian Marcelo Souza Nery (RJ)

Auxiliares: Wagner de Almeida Santos e Jackson Massarra dos Santos (RJ)

Cartões amarelos: Léo Oliveira, Lucas, Alessandro, Leandro Brasília (Ipatinga); Fabiano Gadelha, Dedê (Ponte Preta)



Cartões vermelhos:

Gols: Márcio Diogo, aos 18min do primeiro tempo; Márcio Diogo, aos 8min, Rogerinho, aos 10min do segundo tempo