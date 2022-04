ABC conta com apoio da torcida para derrotar o Figueirense/SC

Após estrear com derrota fora de casa, o time do ABC volta a campo na tarde deste sábado (16), às 16h10, no estádio Frasqueirão, para encarar o Figueirense/SC.A partida é válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na estréia do campeonato, o time alvinegro perdeu para a equipe da Ponta Preta/SP pelo placar de 2 a 0.Os jogadores do “Mais Querido” esperam o apoio da torcida. É o caso do zagueiro Ben-Hur, que pediu “que a nossa torcida compareça em grande número, pois sabemos que ela terá papel fundamental, nos incentivando e empurrando em busca do resultado positivo. Temos que aproveitar que jogamos em casa para buscar a recuperação”.Outro que espera contar com o apoio do torcedor é o volante Audálio. “O apoio da torcida é muito importante para nós. Quando entramos em campo e vemos o estádio cheio, com o torcedor gritando e nos incentivando o tempo todo não tem como não emocionar. E a torcida do ABC é maravilhosa”, afirmou.A partida entre ABC e Figueirense será transmitida em tempo real pelo portalE o time do América também entra em campo neste sábado (16), às 16h10, contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campina. Na bagagem, um único objetivo: marcar pontos para não se complicar ainda mais na competição. O time do América perdeu o primeiro jogo dentro de casa diante do Atlético Goianiense por 2 a 1.

*Com informações do site do ABC

e do América