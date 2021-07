Salatiel vai cobrar reabertura da CEI da Saúde de 2008

Fred Carvalho Salatiel diz que é o momento ideal para a reabertura da CEi da Saúde de 2008.

Derrotado na última eleição, Salatiel de Souza e mais três vereadores que compunham a CEI de 2008, em que ele era o relator, não retornaram ao legislativo municipal. O relatório da investigação, entregue em 22 de dezembro de 2008, solicitou que a CEI fosse reinstalada nessa legislatura e que os atuais vereadores concluíssem a investigação.Em 2008, os vereadores aguardaram informações referentes a solicitações do Ministério da Saúde à própria SMS, além da finalização do inquérito da Polícia Federal, que também participava do caso devido à origem dos R$ 2.067.000,00, que era o SUS.“Fizemos o relatório apontando que havia os indícios de irregularidades, mas não condenamos nem inocentamos ninguém, até por orientação da própria Polícia Federal, que ainda iria concluir o inquérito. Pedimos que a CEI fosse reinstalada porque foram apenas 60 dias e não tínhamos os relatórios conclusivos do Ministério nem da Polícia Federal”, explicou o ex-vereador.Mesmo com a possibilidade cada vez maior de abertura de uma CEI para investigar o caso dos medicamentos, Salatiel acredita que esse é o momento ideal para que a outra CPI seja reinstalada.“Não tenho a confirmação, mas a Polícia Federal disse que em fevereiro já estaria concluindo o inquérito, e o Ministério da Saúde já pode ter conseguido as informações que solicitou. É o momento ideal para que a Câmara reinstale a CEI, que já tem documentos, depoimentos, indícios, mas que faltou a cópia do inquérito e o relatório do Ministério da Saúde”, disse Salatiel.O ex-vereador pretende ter uma nova conversa com o presidente Dickson Nasser para solicitar, mais uma vez, a reinstalação da CEI.