Cresce número de empresas no RN Segundo a Junta Comercial, o mês de abril contabilizou 578 novas empresas, um crescimento de 2,48% em relação ao mês passado.

O crescimento de empresas no Rio Grande do Norte continua em ritmo acelerado, mesmo com os resultados negativos da crise econômica mundial, refletidos em todos os setores da economia.



No mês de abril, a Junta Comercial do Rio Grande do Norte (Jucern) contabilizou 578 novas empresas, com um crescimento de 2,48% em relação ao ano passado. Em relação às empresas fechadas, o número é de 78 em abril de 2009 contra 120 em abril do ano passado.



O saldo entre as empresas abertas e fechadas, o número é de 500 empresas em 2009 contra 444 em 2008, um crescimento líquido de 12,61%.



Se o número de empresas abertas for de janeiro a abril de 2009, o percentual cresce de 2.375 empresas contra 2.264 em 2008, um crescimento de 4,9%. .



O crescimento das empresas no quadrimestre de 2009, 1.973 empresas em 2009 e 1.776 em 2008 reflete um crescimento de mais de 11%, comemorado pela Jucern em tempos de crise.