RN quer descentralização da Lei Rouanet

Vlademir Alexandre Crispiniano Neto fala pela Fundação José Augusto

Para o presidente da Fundação José Augusto, Crispiniano Neto, o principal problema está na centralização dos recursos. Segundo ele, poucos são os produtores que conseguem receber o auxílio financeiro.“Uma minoria que tem acesso às antessalas das empresas fica com a maior parte dos investimentos. O Nordeste tem 28% da população brasileira. No entanto, não chega a receber 3% do incentivo que a lei garante”, disse Crispiniano Neto, esperando mudanças.“O projeto deve estabelecer um critério de distribuição territorial, seja pela população ou pela renda”, acredita, o que pode reverter-se em favor do estado.“Para que não fique esse disparate entre o Sudeste e Sul e o restante do país é preciso que se estabeleça um critério de territorialização como forma de garantir melhorias na cultura nordestina, como acontece com os Pontos de Cultura”.A opinião de Crispiniano Neto é compartilhada pelo chefe do Departamento de Atividades Culturais da Fundação Capitania das Artes (Funcarte), Josenilton Tavares.Além da descentralização, Tavares apoia a adoção de características de um fundo pela lei de incentivo.Ele esteve no Encontro de Gestores Culturais do Nordeste com o ministro Juca Ferreira, realizado em Recife, para a discussão da reforma e disse ter reiterado o apoio da capital potiguar à mudança. Entretanto, questiona a atuação do governo.“Existe a possibilidade de haver mais controle sobre as ações. Contanto que produtores e proponentes possam ter autonomia dentro dos critérios que já são estabelecidos pelos editais, isso pode ser bem administrado”, se posicionou.Os investimentos do governo federal na cultura se dão principalmente por meio da Lei Rouanet (que regulamenta os patrocínios por parte de empresas para os projetos aprovados pelo MinC) e por meio do Fundo Nacional de Cultura (FNC), que são os investimentos diretos.O Fundo propicia uma maior participação de outros segmentos culturais, já que não depende das empresas, que financiam projetos de acordo com interesses mercadológicos.As mudanças mais debatidas referem-se à proposta de maior valorização do FNC. Apenas 12% do estímulo à cultura vêm dele, enquanto mais de 70% sai da renúncia fiscal do Imposto de Renda, que incluirá incentivos por meio de parcerias público-privadas (PPPs), empréstimos a juros baixos e sociedades entre produtores culturais e o próprio governo.