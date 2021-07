Júlia Arruda vai propor mudanças no Natalprev

Elpídio Júnior Júlia Arruda discute apresentação de emendas à reforma administrativa.

Entre outros pontos que a vereadora pretende propor alterações, a mudança no Natalprev será um dos principais. Segundo a parlamentar, na proposta enviada pelo Executivo o presidente do conselho do instituto seria indicado pela prefeita Micarla de Sousa. O ocupante do cargo terá a função de fiscalizar as ações referentes aos recursos do fundo previdenciário e, por isso, Júlia Arruda acredita que é necessária uma escolha democrática.A emenda da vereadora do PSB, que será apreciada pelos demais vereadores, determina que a escolha seja feita pelos conselheiros do instituto, em votação direta. Além disso, também será exigida a comprovação de competência e qualificação para exercer a função. “Nosso objetivo é assegurar aos servidores municipais o direito aos benefícios da previdência social”, explicou a vereadora através de sua assessoria de imprensa.A proposta da vereadora, caso seja realmente levada à votação, poderá ser apresentada em qualquer momento da apreciação da reforma. No entanto, o vereador Enildo Alves (PSB), companheiro de partido e líder da prefeita na Câmara, disse que há um acordo para a apresentação das emendas apenas após a primeira votação, que ocorre na quinta-feira (15).