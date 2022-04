Pais de Maisla participam de caminhada contra violência sexual

Fotos: Abelardo Nunes

“Viemos participar desse ato para cobrar justiça não só no caso da nossa filha, mas também contra qualquer tipo violência que atinja crianças e adolescentes”, falou o camelô Nerivan dos Santos.A mãe de Maisla diz ainda estar muito chocada com o crime ocorrido na semana passada.“Eu ainda não entendi como é que alguém pode fazer isso contra uma criança. A minha filha era uma menina doce, dedicada aos estudos e à Igreja. Eu só espero que a justiça dos homens seja feita, porque a de Deus eu tenho certeza que será”.Centenas de pessoas se concentram neste instante no posto de combustível da Redinha e daqui há pouco saem em caminhada em direção à praia do Forte, atravessando a Ponte Newton Navarro.