PT discute plano B para o caso de precisar substituir Dilma Rousseff Câncer da ministra revelado no fim de semana interfere na discussão sobre a campanha sucessória do presidente Lula

Embora a cúpula petista insista em reiterar a candidatura da ministra da Casa Civil Dilma Rousseff, já se começa nos bastidores a discutir um plano B a ser tocado pelo presidente Lula para sua sucessão, dado o fato de que a ministra terá que se dedicar nos próximos meses à quimioterapia para combater um câncer linfático. O governo e os dirigentes do PT devem iniciar esta semana uma análise mais aprofundada do cenário de 2010 diante da doença da sua virtual candidata.



Analistas políticos e correligionários da ministra acham que ela não terá seu projeto prejudicado, visto que as definições sobre o pleito do ano que vem só se darão mesmo mais adiante. Mas nomes estão sendo ponderados para a necessidade de uma substituição. Entre os que despontam estão os ministros da Educação, Fernando Haddad, da Justiça, Tarso Genro, e do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias.



Também são incluídos na lista de prováveis substitutos o deputado Antônio Palocci e o governador da Bahia, Jacques Wagner. Fora do PT, fala-se no deputado Ciro Gomes (PSB-CE).



Mas o fato de Dilma vir crescendo nas últimas pesquisas vem motivando o Planalto a descartar qualquer discussão sobre substituição. Em todo caso, qualquer definição terá a participação decisiva do presidente Lula.



Com informações de O Globo