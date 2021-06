Gabinete Civil inviabiliza projeto de virar deputado, diz Vágner Araújo

Arquivo Nominuto Vagner Araújo: “Não haverá conflito de interesse com os deputados”.

“A ida para o Gabinete Civil inviabiliza esse projeto, que foi cogitado”, admitiu.O ex-secretário da pasta Gustavo Carvalho (PSB) saiu do cargo em meio às acusações de que estaria facilitando a execução apenas de projetos que favoreciam os municípios do Alto Oeste, sua região. Ele é candidato à reeleição.“Não haverá conflito de interesse com os deputados”, garantiu Vagner Araújo, que trabalha neste momento as novas metas do Gabinete Civil. Ele toma posse amanhã (8), às 10h, no auditório da Emater, junto com outros novos secretários.