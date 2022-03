Produtores de cana-de-açúcar serão ressarcidos pelo Governo Federal

Fotos: Maiara Felipe

De acordo com o engenheiro agrônomo, Fábio Mendonça, os produtores de toda a região fizeram uma solicitação ao Governo Federal para tentar reverter as perdas da safra do ano passado. “O Governo estabeleceu um preço mínimo, baseado nos estados de Pernambuco e Alagoas. De agosto a dezembro ficou estabelecido que o preço por tonelada de cana é de R$ 40,92”, explicou.Os produtores que tiveram sua produção vendida abaixo do preço estabelecido pelo Governo, deverão ser ressarcidos de acordo com o mês e a quantidade de produtos. O preço máximo estipulado é de R$ 5 e o limite da produção é de 10 mil toneladas por safra. A Conab (Brasília) será responsável pelo pagamento a cada produtor.Segundo o presidente da Associação dos Plantadores de Cana do Rio Grande do Norte (Asplan), Renato Lima, o prejuízo estimado entre os produtores potiguares é de R$ 10 por tonelada de cana. Como o teto máximo do Governo Federal está em R$ 5, as perdas ainda serão sentidas.“Isso é uma medida paliativa. O ideal é que a cana-de-açúcar entre de vez no programa do preço mínimo”, disse Renato Lima. Conforme o representante da Asplan, com o auxílio do programa do preço mínimo todos os anos, caso a produção seja comercializada abaixo do custo de mercado, o governo pagará a diferença.Na manhã desta quarta-feira (13), plantadores de cana estiveram reunidos com representantes da Conab (Brasília) para definir como será feito o repasse. Os plantadores têm até o próximo dia 31 para entregar toda documentação necessária.