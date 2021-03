ABC 3 x 1 ASSU: fim de jogo Alvinegro quer vitória dentro de casa para manter liderança do segundo turno enquanto o adversário busca devolver a derrota sofrida por 2 a 1.

FIM DE JOGO



42 minutos - Minutos finais do jogo e o ABC vai mantendo a liderança isolada no segundo turno.



35 minutos - Uhhhhhhh!! Coelho cobrou falta com força e acertou o travessão do ABC.



31 minutos - GOOOOOOOOOOL DO ABC!!!!! Valdir Papel marca o terceiro gol do ABC. Atacante do Mais Querido faz boa jogada individual e bate no canto do gol.



23 minutos - ABC cria chances, mas peca em finalizações. ASSU ameaça nos contra-ataques.



15 minutos - Partida fica apertada para o ABC depois do gol sofrido.



9 minutos - Bons lances no segundo tempo e o jogo movimentado.



4 minutos - GOOOOOOOOOOL DO ASSU!! Leandro Mineiro desconta para o Camaleão do Vale e marca o primeiro gol após cruzamento de Ribamar, que deixou o jogador do Vale sozinho contra Raniere.



COMEÇA SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



41 minutos - ABC cadencia o jogo neste primeiro tempo, que se encaminha para o final.



35 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO ABC!! Simão marca o segundo gol alvinegro. ABC aproveitou bola roubada, Sandro, Beto e Valdir Papel construíram jogada e a bola caiu nos pés de Simão, que amplia o placar.



25 minutos - Uhhhhhhh!! Passe de Valdir Papel para Gabriel, olhou para goleiro e bateu para fora do gol.



22 minutos - Partida fica concentrada no meio-campo e as jogadas mais truncadas.



18 minutos - Alvinegro ganha novo ânimo com o gol e vai para cima do ASSU querendo ampliar o marcador.



14 minutos - GOOOOOOOOOOOOL DO ABC!!! Rogério abre o placar a favor do ABC. Ele chutou forte de fora da área e o goleiro do ASSU colaborou espalmando para dentro.



9 minutos - Jogo segue cadenciado sem que chances sejam criadas nos dois lados.



4 minutos - Alvinegro pressiona o Camaleão do Vale, que se aproveita nos contra-ataques. Jogo movimentado no Frasqueirão.



2 minutos - ABC vai mexendo bola em busca de espaços na defesa do ASSU, que entrou bem posicionado dentro de campo.



Líder deste segundo turno, o ABC recebe o ASSU, no estádio Frasqueirão, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Estadual.



O alvinegro busca a vitória diante da sua torcida para se abrir distância dos adversários e cada vez mais se aproximar da decisão do turno.



Já o Camaleão do Vale, que conquistou o primeiro turno, busca devolver a derrota sofrida para o ABC neste segundo turno quando as duas equipes jogaram em Assu.