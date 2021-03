Júlio Pinheiro Procura por ingressos no Frasqueirão foi pequena durante a manhã.

Os públicos nos jogos que o ABC vem sendo mandante é motivo de críticas por parte do presidente do clube, Judas Tadeu. O dirigente já foi várias vezes à imprensa reclamar da ausência do torcedor as partidas e que os baixos públicos prejudicam o pagamento das contas do clube.