Em Natal: Figueirense treina hoje à tarde no CT do América

Roberto Fernandes terá reforços para o jogo contra o ABC

O treinador Roberto Fernandes comandou um treinamento coletivo testando a melhor formação que entrará em campo na partida de amanhã. Já em Natal, o treinador comanda prática na tarde desta sexta-feira (15), no CT do América.Para esta partida, o treinador alvinegro poderá contar com o retorno do volante Roger, que cumpriu suspensão no confronto contra o Ipatinga/MG, além do zagueiro Bruno Perone, recuperado de contusão. Em contrapartida, o zagueiro Dieyson, com uma pubialgia, será o desfalque.Na tarde desta quinta-Feira (15), às 15 horas, a equipe alvinegra realiza o último treinamento antes da partida contra a equipe potiguar, no Centro de Treinamento do América-RN.O confronto deste sábado será inédito, já que as duas equipes nunca se encontraram.