Regina confirma presença e Gesane faltará à filiação de Carlos Eduardo

Arquivo Sargento Regina está tranquila no PDT, já Gesane Marinho não concorda com condução de Álvaro Dias.

“Volto a reforçar que não sou contra a chegada de Carlos Eduardo. É claro que ele irá fortalecer o PDT. Mas acho que faço parte de um partido que não discute nada comigo. É função do presidente do diretório estadual da legenda informar tudo o que se passa no partido, e, até agora, o PDT só precisou dos meus votos”, disse a deputada Gesane Marinho, que chegou a cogitar deixar a legenda, caso a postura do partido mude, após a chegada de Carlos Eduardo.A vereadora Sargento Regina afirmou que sua opinião mudou após conversar nesta quarta-feira (20) com o deputado Álvaro Dias e o ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo. Segundo ela, os dois confirmaram que o PDT não deixará de fazer oposição ao Governo do Estado.“Estou tranquila porque Carlos Eduardo me disse que o que há entre ele e a governadora Wilma de Faria é apenas um laço de amizade, mas a postura do partido em apoiar ou não o Executivo estadual será discutido entre os membros da legenda. Nada será decidido sem uma discussão prévia com todos. Mesmo assumindo o comando da legenda, Carlos Eduardo não irá impor nada”, declarou a parlamentar.Sargento Regina disse ainda que o próprio Álvaro Dias declarou que se o PDT passar a apoiar o Governo, ele é o primeiro a sair. “Se o presidente do diretório me diz que será o primeiro a deixar o partido caso o PDT passe para a base aliada a governadora, é sinal de que posso ficar aliviada. Afinal é a palavra do próprio Álvaro Dias. Agora, se o partido decidir em conjunto que é melhor se unir à base governista, não me sentirei a vontade e coloco meu mandato à disposição da minha categoria”, justificou a vereadora.Questionada sobre a declaração do deputado estadual Álvaro Dias em também deixar o PDT, caso Carlos Eduardo, cotado para ser o próximo presidente do diretório estadual, decidir pela união da legenda com a base governista, a deputada Gesane Marinho disparou: “Como é que ele passa a direção do partido para alguém que pode mudar a posição do PDT adotada há seis anos? Então ele não confia na liderança do próprio Carlos Eduardo? Está tudo muito contraditório”.