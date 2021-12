Sobe para 39 o número de açudes transbordando De acordos com os dados obtidos pela (Semarh, a capacidade hídrica do RN já atinge 99,38 % de sua totalidade.

Mais seis reservatórios do Rio Grande do Norte começaram a sangrar após as chuvas do último fim de semana no Estado: Pilões, no município de Pilões, Apanha peixe, em Caraúbas, Brejo, em Olho D´água dos Borges, Santo Antônio de Caraúbas, em Caraúbas, o Boqueirão, em Angicos e Carnaúba, em São João do Sabugi.



De acordos com os dados obtidos pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), a capacidade hídrica do Rio Grande do Norte já atinge 99,38 % de sua totalidade, faltando apenas sete açudes para que se alcance o nível máximo.



Os 39 reservatórios que já chegaram a capacidade máxima foram Encanto, no município de Encanto, Passagem, em Rodolfo Fernandes, Beldroega, em Paraú, Novo Angicos, em Angicos, Riacho da Cruz, em Riacho da Cruz, Pataxó, localizado em Ipanguaçu, Mendubim, em Assu, Campo Grande, em São Paulo do Potengi, Marechal Dutra (Gargalheiras), em Acari, Cruzeta, em Cruzeta, Dourado, em Currais Novos, Rio da Pedra e Alecrim, em Santana do Matos, Passagem das Traíras, em São José do Seridó, Pilões, no município de Pilões, Apanha peixe, em Caraúbas, Brejo, em Olho D´água dos Borges, Santo Antônio de Caraúbas, em Caraúbas, o Boqueirão, em Angicos, Carnaúba, em São João do Sabugi.



Além deles, Armando Ribeiro Gonçalves, em Assu, Santa Cruz, em Apodi, Morcego, em Campo Grande, Umari, em Upanema, Jesus Maria José, em Tenente Ananias, Pau dos Ferros, em Pau dos Ferros, Sabugi, em São João do Sabugi, Caldeirão de Parelhas, em Parelhas, Santa Cruz do Trairi, em Santa Cruz, Poço Branco, em Poço Branco, Bonito II, em São Miguel, Santana, em, Rafael Fernandes, Flechas, em José da Penha, 25 de março, em Pau dos Ferros, Marcelino Vieira, em Marcelino Vieira, Malhada Vermelha, em Severiano Melo, Rodeador, em Umarizal, Trairi, em Tangará e Itans, em Caicó.