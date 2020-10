Direção da Unicat não acredita que desvios sejam a causa da falta de remédios

Gabriela Duarte Cerca de 500 caixas de medicamentos foram desviadas da unidade.

De acordo com a diretora geral da Unicat, Maria José de Souza, várias medidas já foram tomadas para inibir desvios como estes. “No passado afastamos funcionários suspeitos e um foi até preso”, enfatizou. Sobre medidas preventivas para controlar a saída de medicamentos da Unicat, ela afirmou que existe o controle de estoque.O funcionário preso pela PF era responsável pelo setor de atendimento, segundo as informações da diretora. “ Ele atendia ao público e gerava os recibos de entrega”, relata. Porém, Maria José não explicou como o funcionário fazia os recibos para ele sem a identificação dos pacientes, que é solicitada na hora de receber o remédio.“Prefiro não me estender nesse assunto para não interferir nas investigações de Polícia Federal. Qualquer ramificação deve ser investigada por eles”, respondeu a diretora sobre o possível envolvimento de outras pessoas no esquema de desvio de medicamentos.Foram encontrados remédios diversos como: hormotrop, remicade, prosigne e zoladex, afora outros que não são distribuídos pelo Unicat e cuja procedência está sendo apurada.Incurso no artigo 312 do Código Penal (peculato), o funcionário, encontra-se custodiado na PF à disposição da Justiça e caso venha a ser condenado, poderá pegar de 2 a 12 anos de reclusão.