Infraero anuncia medidas para prevenir a entrada da gripe suína Ações fazem parte dos Planos Específicos de Contingência à Influenza, definidos pelo Grupo Executivo Interministerial (GEI).

A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) informou hoje (27) que poderá adotar medidas de emergência em dez aeroportos brasileiros para evitar a entrada do vírus da gripe suína no país.



As ações fazem parte dos Planos Específicos de Contingência à Influenza, definidos pelo Grupo Executivo Interministerial (GEI), criado em 2006 para conter a possibilidade de pandemia da gripe aviária.



O plano prevê que os postos de primeiros socorros dos aeroportos possam acompanhar os níveis de alerta pandêmicos no Brasil – definidos pela Organização Mundial de Saúde –, atender casos suspeitos, avaliar sintomas sob suspeita e transportar passageiros para centros de referência.



As orientações valem para os aeroportos internacionais de Brasília, Campinas, Fortaleza, do Galeão (Rio de Janeiro), de Guarulhos (São Paulo), Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife e Salvador.



A Infraero ainda poderá definir uma área para o desembarque especial ou delimitar espaço exclusivo de estacionamento de aeronaves vindos de países com a epidemia da doença, caso seja necessário.



De acordo com estatal, algumas medidas já estão sendo tomadas nos 32 aeroportos administrados pela empresa, entre elas a divulgação de aviso sonoro com mensagem da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alertando os passageiros que apresentarem sintomas da doença para que procurem imediatamente um posto da agência nos aeroportos.



Fonte: Agência Brasil