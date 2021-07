Carlos Eduardo esteve reunido para tratar sobre medicamentos

Júlio Pinheiro Carlos Eduardo vai se aprofundar no caso antes de fazer pronunciamento.

Logo após chegar de viagem, o ex-prefeito procurou tomar conhecimento das denúncias contra a sua administração para, posteriormente, dar explicações sobre o amontoado de remédios que não foram distribuídos junto à população. Depois da conversa, contudo, foi definido que ficará a cargo dos ex-secretários a explicação sobre o problema.“Cheguei de viagem hoje (15) e as pessoas que estavam mais diretamente ligadas ao setor é que podem dar, agora, explicações mais precisas. Mas quando eu tomar conhecimento dos detalhes do caso, irei me pronunciar, sem dúvidas”, explicou o ex-prefeito, afirmando que Aparecida França e Edmílson Albuquerque vão prestar os esclarecimentos.Na terça-feira (14), o vereador Raniere Barbosa (PRB), ex-secretário de Serviços Urbanos da gestão de Carlos Eduardo, confirmou que o ex-prefeito buscava descentralizar as decisões referentes à administração para “otimizar o trabalho da Prefeitura”.No início deste mês omostrou o problema com os medicamentos estocados pela Prefeitura do Natal em condições inadequadas e muitos com prazos de validade extrapolados. O caso ganhou repercussão nacional e está sendo discutida a abertura de mais uma Comissão Especial de Inquérito para investigar a gestão da Saúde municipal.