RN recebe visita da secretária nacional de Defesa Civil Ivone Maria Valente discutirá ações emergenciais entre os governos federal e estadual para possíveis desastres naturais causados pelas chuvas.

A governadora Wilma de Faria se reúne nesta sexta-feira (1º) com a secretária nacional de Defesa Civil, Ivone Maria Valente, para discutir ações emergenciais integradas entre os governos federal e estadual para possíveis desastres naturais causados pelas chuvas.



O encontro será no gabinete da governadoria, às 9h30, e visa preparar o Estado para um possível estado de alerta. Também participam os órgãos que integram a Comissão Estadual de Defesa Civil.



A secretária chega a Natal por determinação do ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira, após relato da governadora para a atual situação de alerta por qual passa o Rio Grande do Norte após as últimas chuvas e sangrias de dezenas de açudes e barragens. A secretária irá verificar as áreas mais atingidas pelas enchentes.



A equipe da Secretaria irá analisar o cenário presenciado no interior do Estado para disponibilizar a ajuda necessária para socorrer a população mais afetada pelas inundações.



Segundo o titular da Secretaria de Justiça e Cidadania, Leonardo Rêgo, 11 municípios registraram ocorrência de inundações na Comissão Estadual de Defesa Civil. Prefeitos de Angicos, Alto do Rodrigues, Apodi, Assu, Campo Grande, Governador Dix-sept Rosado, Ipanguassu, Mossoró, Upanema e Pendência já procuraram os órgãos do governo para pedir ajuda.



O secretário lembrou que, apesar do período normal de chuvas, os reservatórios se encontravam mais cheios do que o normal devido às enchentes ocorridas em 2008 e sangraram com mais facilidade.



A intenção com o encontro é deixar mobilizados e prontos para agirem em caso de emergência, as três forças armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), Departamento Estradas e Rodagens (Der), Secretaria de Infra-Estrutura, Corpo de Bombeiros e demais órgãos da Defesa Civil Estadual.



Segundo Leonardo Rego, alguns cursos regionais já foram realizados como forma de fornecer subsídios às comissões municipais de Defesa Civil para o caso de desastres.