Direito para todos os gostos

O Nasemana traz nesta edição mais informações sobre a nova Lei do Estágio, que vem dividindo opiniões entre empresas e estudantes. As mudanças limitam a carga horária do estudante, preveem penas às instituições que não cumprirem as regras e fazem os contratantes pensar duas vezes antes de convocar um estagiário.A nova Lei do Estágio 11.788/08, em vigor desde o ano passado, define os novos parâmetros para as contratações de estagiários. As medidas não servem para contratos emitidos e assinados até 25 de abril de 2008. Eles permanecem regidos pela legislação anterior, até sua renovação.Podem tentar estágio os estudantes que estiverem freqüentando o ensino regular, em instituições de educação superior, cursos profissionalizantes do ensino médio e fundamental e na educação de jovens e adultos.As empresas privadas, a administração pública e os profissionais liberais podem contratar estagiários, respeitando a proporção entre empregados e estudantes.Ao contratar um estudante é preciso observar a matrícula e a freqüência do aluno. E também estabelece um termo de compromisso junto à instituição de ensino.Como em todo contrato, o termo de compromisso deve ter os dados de identificação das partes envolvidas, inclusive o cargo e a função do supervisor do estágio, tanto o da empresa, como o da instituição de ensino. Devem ficar claro as atribuições de cada um, o objetivo do estágio, o valor da bolsa-auxílio e o tempo de contratação.O tempo máximo de estágio na mesma empresa é de dois anos. Exceto quando o estagiário é portador de deficiência.Quando se tratar de estudantes de ensino médio não profissionalizante, de escolas especiais e dos anos finais do ensino fundamental, é assegurado o percentual de dez por cento das vagas oferecidas pela empresa.Os estagiários devem ser remunerados e receber auxílio-transporte. Pode não existir remuneração nos casos de estágios obrigatórios, já que esse é um pré-requisito do curso para obtenção do diploma.As empresas devem limitar a carga horária em seis horas por dia, totalizando trinta horas semanais.Dentro da nova lei, a instituição de ensino deve indicar um professor orientador para acompanhar e avaliar o desenvolvimento do estudante. Cabe a empresa eleger um profissional com formação na área de atuação do estagiário para orientar o estudante. O orientador pode avaliar no máximo dez estagiários simultaneamente.O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das entidades deverá seguir a seguinte proporção. De um a cinco empregados: um estagiário. Entre seis ae10 empregados: até dois estagiários. De 11 a 25 empregados: até cinco estagiários. Acima de 25 empregados, a empresa pode ter até 20% de estagiários.Os estudantes têm direito a férias remuneradas por trinta dias após doze meses de estágio na mesma empresa. Além disso, é possível também tira férias proporcionais ao tempo de estágio, caso o contrato ainda tenha menos de um ano.Segundo a legislação vigente, os estudantes estrangeiros regularmente matriculados em cursos superiores no Brasil, autorizados ou reconhecidos, podem se candidatar ao estágio, desde que o prazo do visto temporário de estudante seja compatível com o período previsto para o desenvolvimento das atividades.Associação Brasileira de Estágios (Abres) apresentaram dados apontando uma redução no número de vagas oferecidas no país depois que as regras começaram a valer. Pelos cálculos, no final de 2008, foram 60 mil vagas a menos, uma queda é de 33% no ensino superior e de 67% no ensino médio.O estudante pode ter cobertura contra acidentes pessoais ocorridos com o estudante durante o período de vigência do estágio. O valor da indenização deve constar do Certificado Individual de Seguro de Acidentes Pessoais e ser compatível com os valores de mercado.O estágio não caracteriza vínculo de emprego de qualquer natureza. Não há encargos sociais, trabalhistas e previdenciários.Devem ser tomados os cuidados necessários para a promoção da saúde e prevenção de doenças e acidentes, considerando, principalmente, os riscos decorrentes de fatores relacionados aos ambientes do trabalho.A remuneração da bolsa-estágio pressupõe o cumprimento das atividades previstas no termo de compromisso do estagiário. Ausências eventuais, devidamente justificadas, poderão ser ou não descontada, dependendo do entendimento entre a empresa e o estudante.A empresa que não cumprir as novas regras ficará impedida de receber estagiários por dois anos.O Ministério do Trabalho disponibilizou a "Cartilha Esclarecedora sobre a Lei do Estágio", através do site www.mte.gov.br