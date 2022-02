Empresa de carcinicultura contabiliza perdas com as chuvas

Fotos: Camanor

A fazenda Peixe Boi (580ha), uma das três unidades de produção da Camanor, está situada na zona rural do município de Porto do Mangue. Com as enchentes, a ponte localizada sobre o rio das Conchas, que dá acesso a unidade, foi destruída.Todo camarão produzido na Peixe Boi é encaminhado direto para a unidade de beneficiamento da empresa, localizada na fazenda Cana Brava, no município de Canguaretama. De lá, o camarão segue para o mercado. Com a destruição da ponte, a produção está sendo escoada através de balsas (pelo rio das conchas), seguindo uma nova rota entre os municípios de Porto do Mangue/Mossoró/Natal/Canguaretama, o que resulta em um aumento de 350Km no percurso.A nova rota provoca mudança na logística da Camanor, com risco de perda da qualidade do produto, que aliada a queda dos preços em dólar juntamente com o câmbio, fazem com que o preço final do camarão produzido aumente, tornando-o menos competitivo. Apesar desse problema, as fostes chuvas não prejudicam a fazenda Peixe Boi no que se refere a produção. O trabalho de povoamento e despesca continua sendo feito dentro da programação prevista.A Peixe Boi é responsável por 80% da produção total da Camanor. Em 2008, a empresa produziu 5.086 toneladas de camarão, com exportação de 4.421 toneladas, o que representou 48% das exportações brasileiras.Entre abril e setembro de 2008, as chuvas causaram um prejuízo para a Camanor de cerca de R$ 500 mil, dinheiro esse gasto com moradia e alimentação dos funcionários, aluguel de 02 balsas para transporte da produção, aumento no percurso feito para sair e chegar a Peixe Boi (o que acarretou aumento também dos fretes dos fornecedores de insumos, rações, despescas, gelos, etc), empilhadeiras, combustível, entre outras coisas.A mesma ponte de acesso a fazenda que neste ano caiu, em 2008 também foi danificada. Com isso, em setembro do ano passado, foram investidos R$ 50 mil, por parte da iniciativa privada e prefeitura, para reconstrução do acesso. Somente a Camanor, com gastos para manutenção e o término desse acesso, além da recuperação de outras estradas, gastou cerca de R$ 80 mil. Neste ano, com a repetição dos problemas, os mesmos gastos se fazem necessários.