Tamanho do país é obstáculo para implantação de certidão padronizada dentro do prazo O decreto, publicado no último dia 27, determina a padronização nacional dos registros civis de nascimento, casamento e óbito.

O maior obstáculo para a implementação do novo padrão de registro civil é o tamanho territorial do país, com centenas de localidades de difícil acesso. O prazo final para implantação do novo modelo é até 1º de janeiro do próximo ano.



“O Brasil é repleto de realidades diferentes, existem cartórios onde não tem luz elétrica ainda”, afirmou o presidente da Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg-Brasil), Rogério Portugal Bacellar.



O decreto, publicado no último dia 27, determina a padronização nacional dos registros civis de nascimento, casamento e óbito. Os documentos deverão conter matrícula padronizada e unificada nacionalmente com identificação do cartório expedidor, o ano, o livro e a folha na qual o registro foi feito.



O novo formato não invalida os documentos já emitidos. Segundo o assessor do corregedor nacional de Justiça, Emanoel Lauro Castilho, “ele pretende dificultar falsificações e diminuir o número de sub-registros”, informou.



Castilho disse ainda que o tempo para a implantação do novo padrão é suficiente para que os cartórios possam se adaptar à nova orientação. “O modelo poderá ser obtido em qualquer meio eletrônico. Uma cartilha está sendo elaborada para orientar os cartórios”, afirmou.



Para o presidente da Anoreg, a implementação, principalmente na Região Norte, não será tão simples assim. “O Brasil é um continente. Dentro de uma política sólida de segurança jurídica, não adianta querer mudar a sistemática do registro civil, e deixar os cartórios pequenos de fora”, disse.



Encontros descentralizados é uma das possibilidades defendidas pelo presidente da Anoreg para que o registro civil padronizado possa chegar em todas as localidades. “Temos que fazer um deslocamento para realizar a orientação no local”, afirmou Bacellar.