Atlético-PR faz o dever de casa e comemora o 22° título Furacão se sagrou campeão Paranaense de 2009 neste domingo, com uma vitória em casa, por 2 a 0 contra o Cianorte, na Arena da Baixada.

O Atlético Paranaense quebrou um jejum de quatro anos, sem o título estadual. O Furacão se sagrou campeão Paranaense de 2009 neste domingo, com uma vitória em casa, por 2 a 0 contra o Cianorte, na Arena da Baixada.



A vitória do título Atleticano começou a ser construída por Wesley, que marcou o primeiro gol aos 43 minutos do primeiro tempo. E o artilheiro Rafael Moura deixou a sua marca, de pênalti, aos três da segunda etapa.



O Estadual do Paraná foi decidido em octogonal final, com Atlético, Coritiba, J.Malucelli, Iraty, Nacional, Cianorte, Paranavaí e Paraná. Porém somente três equipes chegaram à última rodada com chances de título. A briga ficou entre Atlético, Coritiba e J.Malucelli. O Furacão só precisava dos três pontos contra o Cianorte, para levantar o caneco.



O Atlético solta o grito de campeão pela 22ª vez em toda a sua história. O clube não era campeão estadual desde 2005, quando naquela oportunidade venceu o Coritiba. O Rubro-negro é segundo maior vendedor de taças no Paraná, o primeiro é o rival Coxa, com 33 títulos.



No restante da rodada, O Coritiba empatou sem gols em casa, contra o Nacional e ficou na terceira colocação, enquanto o J.Malucelli bateu em casa por 4 a 2 o Paraná e garantiu a vice-liderança da competição. Já o Iraty ganhou do Paranavaí por 2 a 1,em casa.



Confira os jogos da última rodada



Domingo - 15h45

Atlético 2 x 0 Cianorte

Coritiba 0 x 0 Nacional

J. Malucelli 4 x 2 Paraná

Iraty 2 x 1 Paranavaí



*Fonte: Futebol Interior.