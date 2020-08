Segurança em estádios e jogos são debatidos na Câmara Discussão reuniu torcedores, dirigentes e parlamentares para tentar encontrar soluções que amenizem os constantes problemas durante os jogos, principalmente, os clássicos.

Os vereadores de Natal discutiram durante audiência pública promovida pela Câmara na tarde desta quinta-feira (5), formas de promover a paz nos estádios de futebol. Estatuto do Torcedor, o policiamento em jogos de futebol e o combate ao vandalismo, foram alguns dos temas debatidos no plenário. Além dos parlamentares estiveram presentes torcedores, dirigentes de torcidas e autoridades do esporte potiguar.



Durante a discussão, o presidente da comissão de implementação do Estatuto do Torcedor, promotor Luiz Eduardo Marinho Costa, destacou que a diretriz básica do Estatuto diz respeito à segurança do torcedor nos estádios. Segundo o promotor, a população não deve temer a ida aos estádios, pois o Ministério Público atua de forma vigilante.



Sobre o clássico que acontece nesse domingo (8) entre ABC e América, Luiz Eduardo Marinho declarou que o jogo contará com um policiamento ostensivo de 800 homens, posicionados nas vias que dão acesso aos estádios e em locais estratégicos. Inclusive, haverá o trabalho de policiais à paisana do serviço de inteligência, e o policiamento será iniciado três horas antes da partida. “A expectativa que tenho é de que esse será um clássico de paz”, afirmou.



O presidente da Federação Norte Rio-Grandense de Futebol, José Ivanildo, defendeu que é preciso revisar a legislação acerca do acesso nos estádios e espaços culturais na cidade. Ele exemplificou com o fato de que a quantidade de pessoas que não passam nas catracas - como crianças - aumentam de maneira insustentável a planilha de custos de valores, já que não pagam ingressos.



O vereador Heráclito Noé, que integra a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, opinou sobre a importância de encontrar meios de banir o acesso de vândalos infiltrados nas torcidas nos estádios de futebol do município.