Salgado Filho sofrerá mudanças para facilitar o trânsito

Marília Rocha Prefeita anunciou mudanças na avenida Salgado Filho

As medidas anunciadas foram no intuito de aumentar o comprimento dos espaços de tráfego dos ônibus, deslocar os canteiros, mudanças nas faixas e proteção das ruas laterais à Salgado Filho e deslocamento de retornos.A parceria com a iniciativa privada foi comemorada pela prefeita de Natal, Micarla de Sousa. “É muito salutar quando vemos empresas como o Midway atuar em parceria com a Prefeitura de Natal, num projeto para facilitar o deslocamento do natalense”, declara.Sobre novos projetos, Micarla garante.“As intervenções serão feitas para melhorar o transito e vão ser feitas de acordo com a necessidade e os projetos da STTU”.O secretário da STTU, Kelps Lima, frisou que o projeto da avenida Salgado Filho não é uma ação isolada. “Estamos com projetos no eixo norte-sul garantindo acessibilidade e novos benefícios para a população”, afirma.