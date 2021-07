Procura por atendimento na Unidade Mista de Mãe Luíza é alta

“O costume permanece. Por mais que façam melhorias, o povo sempre chega muito cedo para pegar as fichas”, disse a auxiliar de cozinha Ívina Magna de Araújo, que foi esperar a consulta por volta das 5h30 da manhã desta terça-feira (14).Quando Ívina não podia ir ao posto, tinha que se deslocar até a unidade das Rocas. Hoje, sem meio de transporte, pode utilizar os serviços do próprio bairro.Para os pacientes, a unidade parece mais organizada depois da reforma.“Eu acho o atendimento muito bom. Ficou mais organizado, mais limpo. Só acho que deveria ter mais médicos porque o povo usa mais este que o da Guanabara, porque tem o pronto-socorro”, falou a usuária Mônica Salvino.Segundo o funcionário, só no pronto-socorro são escalados 14 médicos, ficando dois sempre de plantão.