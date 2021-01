Ex-jogador Álvaro passa mal no Frasqueirão Após participar de partida master na preliminar, coordenador da equipe foi levado para o Hospital do Coração com quadro de infarto; cateterismo está sendo realizado.

O ex-jogador Álvaro, que é o organizador do campeonato de masters e da equipe do ABC, foi levado às pressas para o Hospital com sintomas de infarto,o que foi confirmado pela equipe medida que o atendeu no Hospital do Coração.



O ex-craque passou mal após participar de partida da categoria, na preliminar do jogo ABC x Potyguar, na tarde deste domingo (22), no Frasqueirão.



Segundo Rômulo, também ex-jogador, amigo e companheiro do ABC, Álvaro teria feito um sacrifício além do normal, jogando debaixo de um sol muito quente, por volta das 14h30 todo o primeiro tempo da partida,e continuando na segunda etapa.



Álvaro sentiu-se mal e saiu da partida perto do final. Após o término, no vestiário, ele continuou se sentindo mal, sendo constatada uma queda de pressão.



Os amigos pediram atendimento e uma ambulância o encaminhou para o Hospital do Coração, onde foi feito todo o procedimento de atendimento para a realização do cateterismo, que deve estar sendo realizado neste momento.



Ainda segundo Rômulo, que esteve junto ao amigo no hospital, apesar do susto,o quadro é de tranqüilidade. “Conversei com ele, que estava com seus familiares, e está tudo tranqüilo, ele me pareceu bem,e nós vamos orar pela sua saúde”, disse o amigo.



Nem precisa dizer que todos os amigos estão na torcida para que ele se recupere o mais rapidamente possível.