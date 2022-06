Ex-vereador denuncia contratação irregular de comissionados na CMN

Elpídio Júnior Ex-vereador Fernando Lucena

Na portaria que instaura o inquérito, o Jann Polacek diz que as irregularidades são atribuídas ao presidente da Câmara, vereador Dickson Nasser. No documento, que foi publicado na edição desta sexta-feira (22) do Diário Oficial do Estado (DOE), o promotor diz que o inquérito servirá para “apurar possível irregularidade na nomeação de cargos comissionados no âmbito da Câmara Municipal do Natal”.Jann Polacek notificou Dickson Nasser para, “querendo, no prazo de 20 dias, prestar, por escrito, os esclarecimentos que entender pertinentes em relação a representação que deu ensejo ao presente procedimento”.O promotor público também requisitou ao presidente da Câmara Municipal a relação dos cargos comissionados existentes na estrutura administrativa da Câmara Municipal do Nata, com a especificação da nomenclatura do cargo e a quantidade prevista em Lei; e a relação dos atuais ocupantes dos cargos comissionados, com a especificação do cargo ocupado e a data da nomeação.