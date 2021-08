ABC/UnP/Art&C disputa o título do Desafio Nordeste de Futsal Alvinegro venceu a semifinal do Desafio Nordeste fazendo 3 a1 no Paulo Afonso e garantindo a classificação para a grande final contra o Abaré.

O ABC/UnP/Art&C estragou a festa preparada com antecedência pela mídia e torcida baiana, ontem à noite (20), no ginásio Luiz Eduardo Magalhães, em Paulo Afonso-BA.



Chamado de time "sem craque", o alvinegro jogou de forma cerebral, esperou o adversário e venceu a semifinal do Desafio Nordeste, fazendo 3 a1 no Paulo Afonso e garantindo a classificação para a grande final. A decisão do título é hoje à noite (21), contra o Abaré, às 20h, no ginásio Luiz Eduardo Magalhães.



O primeiro gol alvinegro foi de Dentinho, logo no início da partida. Ele bateu uma falta e surpreendeu o goleiro Wesley. Gilberto empatou para os baianos, mas Betinho e Léo Rummenigge sacramentaram a vitória do Mais Querido. O ABC/UnP/Art&C atuou com Matheus, Rafael Negão, Anderson, Dentinho, Betinho, Léo Rumennigue, Preto, Igor, Walber, Kilmer, Fabyano e Ricardo.



Fonte: Assessoria de imprensa ABC/UnP/Art&C