Quadrilha rouba armas de policiais em Vera Cruz

Pelo menos quatro homens invadiram a delegacia de Vera Cruz, na manhã desta quinta-feira (2), e promoveram momentos de terror para os policiais que estavam no local. Segundo informações da polícia, a quadrilha rendeu um agente e um policial militar que estavam de plantão, os agrediram e levaram várias armas.



Em contato com a delegacia de Vera Cruz, a reportagem foi informada pelo major Arcanjo, que agora à tarde, os policiais vítimas do assalto estão sendo ouvidos para apresentar mais detalhes do crime.



“Nós estamos colhendo informações dessas pessoas e também algumas testemunhas deverão ser ouvidas pelo delegado”, relatou o major. Até o momento, nenhum dos acusados foi identificado ou preso.



Os policiais informaram que foram agredidos com socos, coronhadas e chutes. A quadrilha fugiu da delegacia levando um fuzil e seis revólveres calibre 38. Testemunhas informaram ainda que os acusados estavam em carro Fiesta, de cor vermelha.