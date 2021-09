Tarifa energética aumenta em 6% O reajuste para residências e empresas começa a valer hoje em todo o Rio Grande do Norte.

O pagamento de energia usadas nas casas e nas empresas de todo o Estado fica mais cara a partir desta quarta-feira (22). O aumento vai impactar mais de milhão de consumidores de energia no Rio Grande do Norte que irão pagar 6,01% a mais na tarifa residencial e 9,6% para a tarifa industrial.



O aumento faz parte do reajuste anula da Cosern e aprovado nacionalmente pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, mas está sendo reclamado pela população.



“Esse aumento não deveria acontecer para as casas, só para as empresas e comércio, ainda mais nessa época de crise, onde tudo está mais complicado. É aumento em todo lugar, água, telefone e agora energia, desse jeito vamos continuar na crise”, reclama Maria José, moradora do bairro Potengi em Natal.



A reclamação se estende para os empresários do Rio Grande do Norte. Para uma empresa instalada em São José de Mipibu, o aumento vai ter impacto no rendimento da indústria. “Vamos sofrer um impacto com queda no faturamento no final do mês, ainda mais com um percentual tão elevado”, afirma Francisco Carvalho.



O empresário acredita que o aumento foi motivado pela crise financeira internacional que provocou queda na demanda das empresas, diminuindo o faturamento da Cosern e conseqüentemente sendo direcionado o reajuste para manter o equilíbrio de contas.



A Agência Nacional de Energia Elétrica justificou que o reajuste é anual e baseado na variação de custos mensais durante o ano no Estado.