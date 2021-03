Fábrica da Coca-Cola em Macaíba adere à Hora do Planeta Projeto mundial pretende reduzir gastos com energia elétrica e conscientizar a sociedade quanto às mudanças no clima da terra.

A Norsa/Coca-Cola irá participar neste sábado (28) da “Hora do Planeta” (Earth Hour). Das 20h30 às 21h30, a empresa manterá as luzes de suas cinco fábricas no País, incluindo a de Macaíba, desligadas.



O objetivo da ação, que tem a iniciativa da World Wildlife Fund (WWF), é chamar a atenção para as mudanças no clima da terra, incentivando a economia dos recursos naturais e a redução das agressões à natureza.



Além da economia de energia neste sábado, também foram desenvolvidas, durante esta semana, diversas atividades para conscientizar os 3.600 funcionários da empresa em todo o Brasil quanto à importância de aderir à “Hora do Planeta” e adotar hábitos mais ecologicamente corretos.



Hoje (27) estão sendo distribuídas velas com um cartão para cada um dos funcionários e, amanhã, todos receberão um torpedo em seu celular, lembrando a data e horário em que deverão apagar as luzes de casa.



Além da fábrica de Macaíba, participam do projeto ainda as de Maracanaú (CE), Simões Filho (BA), Vitória da Conquista (BA) e Teresina (PI), pertencentes à Norsa, que reúne os franqueados nesses Estados e possui ainda 11 centros de distribuição e dois centros de vendas.