Dunga convoca Nilmar, Ramires, André Santos e Victor

Dunga, técnico da seleção, fala à imprensa após anúncio

Ronaldo ficou fora, e o treinador chamou quatro novidades: Nilmar (Internacional), André Santos (Corinthians), Victor (Grêmio) e Ramires (Cruzeiro).

"A seleção sempre tem jogadores de qualidade e tudo depende do treinador. A gente observa vários fatores e toma uma decisão, disse Dunga.

Ronaldinho Gaúcho e Thiago Silva, do Milan, ficaram fora da lista. O lateral-direito Daniel Alves acabou convocado, apesar de o Barcelona ter informado que o jogador está machucado e ficaria três semanas sem poder jogar. Porém, o clube espanhol errou e o atleta só ficará uma semana fora.O auxiliar Jorginho entrou em contato com Daniel Alves para saber a situação nesta quinta e confirmou a convocação.

Sem poder contar com Doni (machucado), reserva imediato de Julio César, Dunga chamou, além do goleiro do Inter de Milão, Gomes, do Tottenham, e Victor, do Grêmio.

Confira a lista:

Goleiros:Julio César (Internazionale)Gomes (Tottenham)Victor (Grêmio)

Laterais:Maicon (Internazionale)Daniel Alves (Barcelona)Kleber (Internacional)André Santos (Corinthians)

Zagueiros:Alex (Chelsea)Juan (Roma)Lúcio (Bayern de Munique)Luisão (Benfica)

Meio-campistas:Anderson (Manchester United)Gilberto Silva (Panathinaikos)Josué (Wolfsburg)Ramires (Cruzeiro)Elano (Manchester City)Felipe Melo (Fiorentina)Júlio Baptista (Roma)Kaká (Milan)

Atacantes:Alexandre Pato (Milan)Luís Fabiano (Sevilla)Nilmar (Internacional)Robinho (Manchester City)

