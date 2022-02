Sebrae lança programa Fomenta

Durante um café na manhã de hoje (12), o Sebrae lançou o Fomenta - Encontro de Oportunidades para as Micros e Pequenas Empresas nas Compras Governamentais, que será realizado nos dias 27 e 28 deste mês, na Casa da indústria.O encontro visa a troca de informações e a possibilidade de uma maior participação das micro e pequenas empresas nas compras públicas do Rio Grande do Norte. Poderão participar empresários, fornecedores do governo - nos segmentos de produtos e serviços, advogados e consultores.Segundo o superintendente do Sebrae, José Ferreira de Melo, o Fomenta foi inspirado no modelo que vem sendo executado com sucesso em Brasília. “O objetivo é aproximar o pequeno e o micro empresário do governo e ampliar o programa a outros municípios do estado”, ressaltou.O Sebrae conta com a parceria da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern) e Federação do Comércio. Os participantes do encontro assistirão palestras sobre o tema e terão a oportunidade de negociar com as instituições que integram o programa Fomenta: Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Base Aérea de Natal, Caern, Caixa Econômica Federal, Conab, IFRN, Detran, Emater, Petrobras, Polícia Militar, Prefeitura Municipal de Natal, UFRN, UERN e secretarias do Governo do Estado.Informações e inscrições pelo site: [email protected] ou pelo telefone: 0800-5700800.