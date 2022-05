Projeto que acaba com reeleição na presidência da CMN deve ser lido hoje

Arquivo George Câmara critica demora na apreciação de projeto que acaba com reeleição na presidência da CMN.

Feita a leitura o projeto irá para tramitação nas comissões técnicas. A proposta de autoria do vereador George Câmara do PCdo B, segundo ele, foi apresentado no dia 12 de março deste ano com o objetivo de “garantir que o presidente Dickson Nasser iria cumprir com a palavra dele”, declarou aoGeorge se refere a um compromisso firmado pelo atual presidente da Câmara, em dezembro do ano passado numa carta de princípios.O vereador criticou a demora para apreciação do projeto, “já se passaram mais de dois meses desde que foi apresentado”.Ontem (19) Dickson declarou à imprensa que era a favor do fim da reeleição. Para George, o presidente disse isso porque a sua situação é insustentável. “Era para ter colocado em votação logo no dia seguinte”, reclama.Questionando se seria a favor da antecipação da eleição para novo presidente da Casa, George disse desconhecer que haja movimento neste sentido e, por isso, não opinaria “com base em hipótese”.O mandato de Dickson no comando da Mesa Diretora da CMN vai até dezembro de 2010.