Polícia registra três homicídios em Natal da noite de sexta para sábado Todas as vítimas morreram por disparo de arma de fogo.

Da noite de sexta-feira (1º) até a manhã deste sábado (2) a polícia registrou três homicídios somente em Natal.



O primeiro crime foi no bairro do Bom Pastor, zona Oeste. Por volta das 18h43, o jovem Renan Kelvis Bezerra, 22 anos, estava na frente de sua casa, na rua Tonheca Dantas, quando foi atingido por tiros disparados por dois homens em uma moto vermelha



A polícia trabalha com a hipótese de vingança como motivo do crime, uma vez que os moradores informaram que a vítima já havia matado uma pessoa.



O outro homicídio ocorrido no feriado do Dia do Trabalho aconteceu na favela do Detran às 20h30. A vítima, Welton Viana Galvão, também de 22 anos, foi morto por disparo de arma de fogo. O motivo e o autor são desconhecidos.



Na madrugada deste sábado (2), foi morto a tiros Alessandro Santana da Silva, 28. O crime aconteceu à 0h40, na rua Saquarema, em Mãe Luiza, próximo a um terreno baldio.