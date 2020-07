Patu: Clima de festa do lado de Evilásia Correligionários já estão nas ruas após abertura das primeiras urnas; números extra-oficiais trazem vantagem de 139 votos em nove urnas.

O clima é de já ganhou pelo lado dos correligionários da candidata à Prefeutura de Patu Evilásia Gildênia (PSB). Aliados já ganham as ruas comemorando suposta vitória folgada na apuração das urnas da escola estadual João Godeiro.



Segundo informações ainda extra-oficiais, a maioria de votos nas nove urnas da secção foi de 139 votos. Os extratos, no entanto, estão a caminho do Fórum, onde ocorrerá a divulgação oficial dos números.



Patu está coberta de vermelho, cor da coligação de Evilásia, e eleitores promovem "buzinaço" e queima de fogos pelas ruas da cidade.