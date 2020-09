Supermercados se preparam para Semana Santa

Marília Rocha Itens da Semana Santa começam a ser comercializados nos supermercados

Esse ano, os produtos de pescado estão com um preço mais baixo e devem surpreender os consumidores na data comemorativa. Somente um supermercado encomendou mais de 3 toneladas de peixe para a Semana Santa, alegando um aumento de mais de 30% em relação ao ano passado.Outro supermercado aposta na venda de ovos de chocolates e fez uma decoração especial para atrair os clientes. Apesar dos preços dos ovos seguirem uma tabela fornecida pelo fabricante, os supermercados praticam valores diferentes em cada estabelecimento. Para o cliente, vale a boa pesquisa de preços.Além dos peixes e dos ovos de chocolate, o vinho é um item indispensável na mesa durante a Páscoa. De diferentes marcas, origens e valores, os vinhos este ano podem ser os únicos a sofrer com a crise financeira, mas até agora, os preços continuam congelados.Os funcionários dos três supermercados consultados garantem que as vendas devem aumentar nas próximas semanas, mas preferiram não comentar sobre as encomendas.